O custo das inscrições e matrículas também vai ser reduzido em 50%, tanto para os alunos que frequentem cursos de nível IV, que corresponde aos que estão a cumprir a escolaridade obrigatória, como para os do nível V, que conferem Diploma de Técnico Superior Profissional com qualificação grau 5 do Quadro Nacional de Qualificações, segundo o comunicado enviado pelo Turismo de Portugal.

Adicionalmente, os alunos dos cursos de nível V que se matriculem nas escolas situadas em Lamego, Portalegre e Vila Real de Santo António têm um financiamento de 50%, no âmbito da aposta da organização na “diferenciação positiva das escolas situadas nos territórios de baixa densidade”.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, sublinha, no mesmo comunicado, que “a formação de Recursos Humanos no Turismo é fundamental e é uma prioridade do Governo” e por essa razão foram reforçadas as vagas nas Escolas do Turismo de Portugal e criados novos cursos para responder à procura.

“O número de turmas e vagas para alunos dos cursos profissionais vai crescer cerca de 15%, procurando responder à necessidade de ter mais jovens a estudar nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar e Alojamento Hoteleiro”, acrescenta o Turismo de Portugal.