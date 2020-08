O incidente registou-se no domingo, na comuna de Ambuiva, município de Seles, quando uma das crianças ao deparar-se com o engenho chamou os amigos para brincarem, provocando com batidas a sua explosão.

Segundo o diretor clínico do Hospital Geral 17 de Setembro, Faria Lucas, as crianças deram entrada no banco de urgência com lesões graves, estando duas nos cuidados intensivos.

Faria Lucas, que falava à rádio pública angolana, disse que uma das crianças apresenta lesões ao nível do globo ocular, tendo sido transferida para a província de Benguela, para um hospital de referência, “em função do seu quadro clínico”.