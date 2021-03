O objetivo é afirmado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado que, em declarações à Lusa, reforça o “compromisso” da ferrovia de contribuir para atingir a neutralidade carbónica até 2050.

É uma “feliz coincidência” acontecer durante a presidência portuguesa, diz, apontando os investimentos em infraestruturas ferroviárias que Portugal tem em curso, que “ascendem a mais de dois mil milhões de euros”, e os 10 mil milhões do Plano Nacional de Investimentos 2020-2030 destinados à ferrovia, designadamente à recuperação de comboios, “já muito visível com a abertura da oficina [da Comboios de Portugal] de Guifões”.

A escolha de 2021 resulta “de um crescendo da importância que este tema assume na sociedade internacional”, havendo já um discurso “unânime”, fundamentado nos dados existentes e conjugado com fatores como a “sustentabilidade ambiental”, o “conforto”, a “eficácia”, a “segurança para as pessoas” e o “contributo para a economia”.

O comboio “é, de facto, um transporte verde e sustentável”, frisa, notando que “grande parte da ferrovia, hoje, está eletrificada, e a que não está, está em processo de eletrificação por toda a Europa”o que permite que emita “muito menos CO2 [dióxido de carbono] do que qualquer outro transporte”.

Em relação ao transporte de mercadorias, Jorge Delgado considera que “urge fazer alguma adaptação e transformação global”, a fim de aumentar significativamente “a utilização do transporte ferroviário, que permitirá às empresas muito maior competitividade com custos mais controlados”.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a comissária europeia para os Transportes, Adina Valean, farão a abertura do lançamento do Ano da Ferrovia, que contará no encerramento com a comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

A eurodeputada e presidente da comissão parlamentar dos Transportes, Karima Delli, e a relatora do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, a eurodeputada Anna Deparnay-Grunenberg, estão também entre os participantes.

Será um “debate alargado” com “representantes da indústria, das entidades de segurança, das entidades de investigação”, centrado no caminho a seguir “para melhorar e tornar este modo de transporte mais eficaz e mais efetivo”, “do ponto de vista tecnológico, da operação, das infraestruturas, da digitalização”.

Durante o Ano Europeu estão planeadas 82 iniciativas em vários Estados-membros da UE, com Portugal a organizar “uma conferência sobre as redes europeias de transporte”, inicialmente prevista para junho, mas adiada para setembro por “questões pandémicas”.

Associado à conferência, haverá um “comboio de Lisboa a Ljubljana, que partirá de Lisboa e que fará escala em Bruxelas, Berlim e Bucareste, terminando em Ljubljana”, capital da Eslovénia, que exerce a presidência da UE no segundo semestre de 2021, “com uma série de eventos ao longo do trajeto”.

A cidade do Porto acolherá as Jornadas de Segurança Ferroviária e haverá ainda uma conferência virtual sobre Transporte Ferroviário de Mercadorias, prevista para 12 de maio, decorrendo ainda “um concurso nacional de desenho com as escolas”.