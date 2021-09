“Lanço um apelo aos militantes do PSD de Gaia que não participem no ato eleitoral ‘fantoche’ do dia 30 de outubro”, pode ler-se numa declaração política a que a agência Lusa teve acesso.

Firmino Pereira, que exerceu durante 16 anos funções de vereador e de vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, nos mandatos do social-democrata Luís Filipe Menezes, e é há mais de 40 anos militante do PSD, destacou que Cancela Moura marcou eleições internas para 30 de outubro sem convocar “qualquer assembleia de militantes onde deveria explicar as razões do seu novo insucesso eleitoral”.

E assinalou ainda que o cabeça de lista à Câmara de Gaia nas eleições de domingo não pode concorrer à concelhia nesta eleição porque “os estatutos o impedem por ter exercido três mandatos consecutivos”.

“Cancela Moura fugindo ao debate e ao contraditório assume-se como um líder à moda da Coreia do Norte, não permitindo espaço à liberdade de opinião nem à construção de um projeto alternativo. Cancela Moura, com o seu apurado requinte antidemocrático, vai arranjar agora um ‘pau de vassoura’ que seja o continuador do seu legado de destruição e ruína em que deixa o PSD de Gaia”, pode ler-se.

O social-democrata apontou também que Cancela Moura marcou “o mais cedo possível eleições para a concelhia evitando a existência de qualquer alternativa”.

Para Firmino Pereira, o candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM a Gaia nas últimas autárquicas teve “uma derrota estrondosa e humilhante”.

“O PSD de Gaia morreu nas mãos de Cancela Moura, resta a Cancela Moura como verdadeiro ‘agente funerário’ conduzir o cadáver do PSD de Gaia ao crematório para que possa ficar com as suas cinzas”, acrescentou.

Firmino Pereira destacou ainda que Cancela Moura devia renunciar ao mandato de vereação na Câmara de Gaia “por respeito aos 22.407 eleitores que votaram no PSD porque demonstra, mais uma vez, não ter caráter e atitude de cidadania para estar sentado no órgão executivo”.

“Os militantes de Gaia não têm um partido livre e aquilo que têm é um partido pessoal e de laivos de ditadura que é conduzido por um militante que está a mais na vida política partidária”, concluiu.

O PS, liderado por Eduardo Vítor Rodrigues, venceu as eleições autárquicas de domingo em Vila Nova de Gaia, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Depois do PS, liderado por Eduardo Vítor Rodrigues, com 57,79% (nove mandatos), o segundo mais votado foi Cancela Moura, à frente da coligação PSD/CDS-PP/PPM, com 17,57% (dois mandatos), e em terceiro lugar ficou o PCP-PEV, com 4,83% dos votos (zero mandatos).

Com este resultado, Eduardo Vítor Rodrigues foi reeleito para um terceiro mandato à frente da Câmara municipal de Vila Nova de Gaia.

No domingo, na reação aos resultados eleitorais, o candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM Cancela Moura apresentou a renúncia ao mandato na concelhia do PSD e vai propor eleições “para dar a palavra aos militantes”.

“Em face dos resultados, e tendo em conta o processo de escolha do presidente à Câmara, vou pedir a renúncia do meu mandato como presidente da concelhia e vou pedir a convocação de eleições para dar a palavra aos militantes e legitimar uma nova direção política no concelho”, tinha referido à Lusa Cancela Moura.

O líder do PSD de Vila Nova de Gaia tinha sido escolhido para as eleições autárquicas em substituição do ex-selecionador nacional António Oliveira, que desistiu da corrida eleitoral.

A agência Lusa contactou hoje Cancela Moura, que não quis prestar qualquer reação às declarações de Firmino Pereira.