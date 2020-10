O concelho de Guimarães, entre dia 19 de outubro e hoje, registou 446 novos casos covid-19, subindo de 1.722 casos reportados para 2.168

Em igual período de tempo, Braga reportou 230 novos casos: de 1.819 passou a 2.049 infeções ativas.

Já Vila Nova de Famalicão registava 1.021 casos há uma semana, mas hoje soma 1.195 (mais 174), isto de acordo com análise feita pela Lusa aos boletins da DGS que discriminam os “casos confirmados” por concelho, informação detalhada que é divulgada à segunda-feira.

Estes concelhos do distrito de Braga são os únicos da região Norte com números que ascendem aos quatro dígitos, à exceção da Área Metropolitana do Porto, bem como de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, sujeitos desde sexta ao dever de permanência no domicílio.

Portugal contabiliza hoje mais 27 mortos relacionados com a covid-19 e 2.447 novos casos confirmados de infeção, segundo o boletim epidemiológico da DGS.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 1.633 casos, totalizando 51.932, e 1.030 mortos, dos quais oito nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia em março.