Portugal somou este sábado 1.646 novos casos confirmados de covid-19, o número mais alto desde que os primeiros casos foram registados em território português. No mesmo período, morreram cinco pessoas, duas no Norte, duas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve. No total, Portugal tem agora 2.067 mortos e 85.574 casos de infeção, estando hoje ativos 30.704 casos, mais 1.002 do que na sexta-feira.

Antes dos números registados agora, o número mais alto tinha sido registado a 10 de abril, com 1.516. Quinta e sexta-feira passaram, assim, a ser respetivamente o quarto e o terceiro pior dias desde que os primeiros casos em Portugal foram registados, em março. Sublinhe-se, no entanto, que, comparando com os primeiros dias da pandemia, a capacidade de testagem é hoje maior.

920 dos novos casos foram registados na região de saúde do Norte, 546 em Lisboa e Vale do Tejo, oito em cada uma das regiões de saúde do Alentejo e Algarve, sete na Madeira e dois nos Açores.

Nos hospitais, há mais vinte pessoas no internamento geral, subindo o total para 831. Nas unidades de cuidados intensivos, estão agora 122 pessoas, menos três do que na sexta-feira.

O número de recuperados aumentou para 52.803 (mais 639 do que na sexta-feira).

Estes dados constam do boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na tarde deste sábado, num fim de uma semana com dois dias consecutivos com o número de novos casos a ultrapassar o milhar.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.