O BE, que apresentou resultados positivos de 257 mil euros, e o PEV, com um prejuízo de cerca de 8.500 euros, em 2016, foram os únicos partidos cujas contas passaram sem irregularidades, de acordo com o relatório da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), que funciona junto do Tribunal Constitucional.

“Incertezas” e “deficiências”, muitas repetidas, no processo de prestação de contas foram as faltas mais comuns nas contas dos restantes partidos políticos, com e sem assento parlamentar.

De acordo com a ECFP, o PS prestou contas com irregularidades, registando “incerteza quanto à natureza, recuperação e regularização dos saldos devedores”, insuficiência de provisão para fazer face ao risco de indeferimento de pedidos de reembolso de IVA, sobreavaliação do resultado e incerteza quanto à natureza e regularização nos saldos do passivo.

O PS terminou 2016 com um resultado líquido positivo de 255.460 euros, o que não acontecia há vários anos, e abateu 942 mil euros ao passivo que vinha acumulando e que chegou a 21 milhões de euros em 2015.

Nas contas do PSD, que teve um resultado negativo de 1,6 milhões de euros, a ECFP registou “deficiências” no suporte documental de contribuições de candidatos e de representantes eleitos, de filiados e quotas, admitindo uma “possível omissão de gastos e rendimentos” e ainda “incerteza quanto à regularização de saldos”.