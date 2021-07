Avança o Público esta quarta-feira, que a CP suprimiu 25 comboios em junho por falta de maquinistas e em julho a soma já vai em 130.

O problema agravou-se no verão devido aos períodos de férias dos profissionais.

As falhas começaram a sentir-se no Porto, nos comboios suburbanos, mas no Algarve a empresa já teve de alugar autocarros para transportar passageiros — sendo que os autocarros não percorrem todas as "estações" que a ferrovia serve, pelo que há pessoas a ficar apeadas.

A expectativa é de que as perturbações se mantenham até setembro.