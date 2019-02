A secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, que hoje recebeu as estruturas sindicais do setor no Ministério das Finanças, em Lisboa, disse aos jornalistas que os serviços que não conseguirem processar o valor ainda este mês, no limite fá-lo-ão com o pagamento do salário e março, também com retroativos a janeiro.

“Em muitos serviços será possível, naqueles que não for possível, os trabalhadores receberão o acerto extraordinário, no limite, no processamento ordinário no mês de março”.

Questionada sobre quantos dos 70 mil trabalhadores abrangidos pela nova remuneração base irão receber em fevereiro o aumento, a secretária de Estado afirmou não ser possível adiantar números, uma vez que o processamento dos salários “é descentralizado”.

O decreto-lei que coloca o salário mínimo da administração pública nos 635,07 euros entrou em vigor na quinta-feira, abrangendo todos os trabalhadores que se encontrem a receber uma remuneração inferior a este valor no Estado, incluindo os contratos individuais de trabalho.

Porém, muitos serviços já tinham processado os salários de fevereiro e, para acautelar que os trabalhadores receberiam ainda este mês a nova remuneração, o Governo deu indicações para os serviços avançarem com um processamento extraordinário, tal como avançou a agência Lusa na terça-feira.