As Jornadas sobre Violência Doméstica, que decorrem entre sexta-feira e domingo, são a primeira iniciativa desta associação, com sede em Lucerna, na comunidade portuguesa na Suíça e têm como objetivo colaborar de “forma efetiva” para “combater a violência doméstica, quaisquer que sejam as suas formas de manifestação, promovendo o diálogo, o debate, a troca de experiências e boas práticas”.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da iniciativa em Portugal, João Pedro Gaspar, explicou que a Change Mind - Global Aid (CMGA) é uma associação que se preocupa com a comunidade portuguesa a residir na Suíça, mas também em Portugal, onde tem participado em diversas iniciativas e defendido várias causas.

“Desta vez, dada a preocupação crescente com os dados que vão surgindo de violência doméstica junto da comunidade portuguesa na Suíça, decidiu levar a cabo esta iniciativa”, disse o investigador da Universidade de Coimbra e coordenador da Plataforma de Apoio a Jovens (Ex)acolhidos (PAGE).

Em comunicado, a associação diz acompanhar com “profunda tristeza e preocupação” os casos veiculados pela comunicação social suíça que envolvem vítimas ou agressores de nacionalidade portuguesa.