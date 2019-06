O relatório preliminar hoje publicado refere no item das observações gerais, transmitidas pelos painéis de avaliação, que há "vários casos" de unidades com "lideranças pouco adequadas" e "carência de oportunidades" para a contratação de jovens investigadores e docentes para cargos permanentes, aconselhando "a correção efetiva desta lacuna".

Os avaliadores, que são uma série de peritos internacionais, criticam a "excessiva carga letiva" dos investigadores das unidades de investigação, que dão nove ou 12 horas semanais de aulas nas universidades ou institutos politécnicos aos quais estão agregados, dificultando uma "produção científica mais eficiente".

Segundo o relatório, vários painéis de avaliação recomendaram que as instituições de ensino superior "que pretendam manter unidades de investigação e desenvolvimento financiadas pela FCT devem reduzir as cargas letivas dos investigadores integrados" nessas unidades "para níveis razoáveis".

Os painéis consideram que os laboratórios necessitam de "maior apoio técnico e administrativo", para "aumentarem a sua eficiência", assinalando que as unidades que são "uma associação de investigadores e grupos de investigação com poucas ligações" deveriam "diferenciar-se em unidades de investigação e desenvolvimento distintas, com especialização e focos de atividade" diferentes.

As observações feitas serão complementadas num relatório final a publicar até ao final de 2019.

Como sugestões para avaliações futuras, o relatório preliminar recomenda a simplificação de guiões e formulários de candidatura e a manutenção das avaliações dos laboratórios científicos a cada quatro ou cinco anos.