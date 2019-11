As medidas em causa, precisa o comunicado do Conselho de Ministros, “aplicam-se aos procedimentos destinados à formação de contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços relacionados com os danos causados pelo furacão”.

Além deste decreto-lei, o Governo aprovou hoje também uma transferência de até 20 milhões de euros para o Orçamento da Região Autónoma dos Açores.

Tal montante, é indicado, serve o intuito de “fazer face ao restabelecimento do abastecimento marítimo de mercadorias e combustível da ilha das Flores e das infraestruturas e equipamentos essenciais à vida das populações afetadas, nomeadamente nas infraestruturas portuárias e de apoio portuário da região”.

É ainda estabelecido “um reforço dessa transferência, até 20 milhões de euros, no ano económico de 2020″.

Estas duas medidas “visam a reposição da normalidade” nos Açores na sequência dos danos causados pelo furacão.