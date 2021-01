De acordo com o ‘site' da AMN, encontram-se encerradas à navegação as barras do porto de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz e Cascais.

A barra do porto de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros, enquanto as do Douro e Aveiro estão condicionadas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros.

As restantes 37 barras do país estão abertas à navegação.

Numa nota divulgada no site, na quinta-feira, a Marinha alertou para o "agravamento excecional" das condições meteorológicas e agitação marítima na costa norte, até ao final do dia de hoje, prevendo-se ondulação "com uma altura significativa, que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de dez metros".

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam, por isso, a toda a comunidade marítima que adote um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras e redobrem os cuidados tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, devendo também reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas.

"À população em geral, relembramos que se encontra em vigor um dever geral de recolhimento domiciliário, pelo que as pessoas devem permanecer em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco", acrescentam.