O movimento nos aeroportos nacionais mais do que duplicou em julho, face ao mesmo período do ano anterior, para 2,8 milhões de passageiros, mas caiu 55,8% em comparação com 2019, segundo um destaque do Instituto Nacional de Estatística.

"Em julho de 2021, nos aeroportos nacionais registou-se o movimento de 2,8 milhões de passageiros e o movimento de carga e correio totalizou 16.500 toneladas (+116,1% e 71,9%, face a julho de 2020, respetivamente", lê-se nas estatísticas rápidas do transporte aéreo, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Já em comparação com julho de 2019, o movimento de passageiros recuou 55,8%, enquanto o de carga e correio cedeu 10,3%.