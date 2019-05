Segundo o diário, as jovens que faziam parte daquilo que se pensava ser o convento de Requião, em Vila Nova de Famalicão, sofriam “várias agressões físicas, injúrias, pressões psicológicas, tratamentos humilhantes [e] castigos”, descreve o Ministério Público (MP). Além dos insultos e agressões, a acusação descreve igualmente situações de "trabalhos pesados, escassez de alimentação, negação de cuidados médicos e medicamentosos e restringimento da liberdade".

Detalha a acusação que os arguidos impuseram às jovens ofendidas jornadas de trabalho que chegavam a atingir 20 horas e infligiam-lhes castigos físicos como bofetadas e pancadas no corpo com objetos caso não fizessem ou fizessem mal feito. Além disso, insultavam-nas e impuseram-lhes castigos como a privação de alimentação e de banho ou a obrigação de dormir no chão. “Controlaram os contactos que mantinham com o exterior e privaram-nas de informação, de contactos com familiares e, até, da documentação pessoal”, acrescenta a nota da procuradoria.

O padre Joaquim Malheiro, de 87 anos, e três mulheres que eram consideradas freiras, mas que efetivamente não o são, assim como a IPSS Fraternidade Missionária Cristo Jovem estão acusados de nove crimes de escravidão.

A acusação descreve um cenário de intimidação psicológica. Os acusados começavam por convencer as jovens de que tinham sido escolhidas para a vida religiosa e que se negassem as suas vocações "daí advinham castigos divinos, problemas familiares, mortes na família”. As vítimas eram normalmente "jovens de raizes humildes e com poucas qualificações ou emocionalmente fragilizadas".

Em conjunto, estes quatro indivíduos, “resolveram angariar jovens para exercer todas as tarefas diárias exigidas para conservação e manutenção das instalações da instituição e continuação da sua atividade, sem qualquer contrapartida e mediante a implementação de um clima de terror, que as mantinha em regime de total submissão, sem possibilidade de reação”.

O Ministério Público refere na acusação nove vítimas. No entanto existem mais três casos que já prescreveram e dois casos suspeitos, entre os quais o de uma religiosa que se suicidou depois de 20 anos a viver neste local e que foi encontrada morta num tanque daquele “convento”.