Os Estados Unidos, que registaram em fevereiro a primeira morte ligada ao coronavírus, são o país mais afetado, tanto em número de mortos (109.497), como em infetados (1.908.235). Destes, 491.706 estão reabilitados.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 40.465 morto, para 284.868 casos positivos, o Brasil com 35.026 mortos e 645.771 infetados, a Itália (33.846 mortos e 234.801 casos) e a França (29.111 e 190.052 infetados).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é a que lamenta o maior número de mortos em comparação com a sua população, com 83 mortes por 100 mil habitantes, seguido do Reino Unido (60), Espanha (58), Itália (56) e Suécia (46).

A China (excluindo os territórios de Macau e Hong Kong), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabiliza oficialmente 83.030 casos (três novos entre sexta-feira e sábado), incluindo 4.634 mortes (nenhum nas últimas 24 horas) e 78.329 recuperações.

A Europa totaliza, até às 19:00 de hoje (hora de Lisboa), 183.101 mortes para 2.259.731 casos. O Canadá 117.297 mortes (2.003.251 casos), a América Latina e Caraíbas 62.589 mortes (1.252.117 casos), a Ásia 18.756 mortes (659.097 casos), o Médio Oriente 10.330 mortes (467.170 casos), a África 4.975 mortes (180.254 casos) e a Oceania 131 mortes (8.641 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pela France Press junto das autoridades nacionais competentes e das informações recolhidas junto da Organização Mundial da Saúde.