A caminhada solidária é organizada pelo Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa (SAMPL) e vai ter lugar a 14 de junho, a partir das 09h00.

O percurso começa "na Capela da Estefânia, rumando depois à Capela de Nossa Senhora do Resgate e Nosso Senhor dos Perdidos, passando ainda pela Capela de Nossa Senhora da Saúde e terminando na Sé de Lisboa".

"Pormo-nos a caminho é uma atitude profundamente cristã, correspondendo ao mandato de Cristo, que ungiu a Igreja a ser testemunha do seu amor incondicional, que cura e salva. Na bula Spes non confudit, o Papa Francisco afirma que pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido de vida. Na mesma linha, D. Rui Valério escrevia, na Carta Pastoral Dai razões da vossa Esperança, que fazer uma peregrinação é uma metáfora da vida cristã", lê-se numa carta do diretor do SAMPL, o padre Albino dos Anjos, enviada ao clero e às diversas realidades eclesiais da diocese.

A participação no evento tem um custo de 10€, que "vão ser entregues a uma paróquia de Gaza através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS)".

"Nesta caminhada, tudo o que for angariado será entregue na Igreja de Gaza", garante a organização.