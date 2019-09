De acordo com a fonte, em estreita ligação com a máfia da Calábria, a ‘Ndrangheta’, o suspeito supervisionou o envio de cocaína para a Europa através do Porto de Santos, o maior da América Latina.

As apreensões de cocaína quase duplicaram no Brasil no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando mais de 25 toneladas.

Em julho, dois alegados membros da ‘Ndrangheta’ também foram presos perto do Porto de Santos.

De acordo com a Polícia Federal do Brasil, a máfia calabresa controlará “40% do transporte mundial de cocaína” e será “o principal importador para a Europa”.