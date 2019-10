A Associação Internacional de Ozono (International Ozone Association), “única associação científica do mundo dedicada às múltiplas aplicações do ozono”, distinguiu um estudo que propõe “diversas soluções inovadoras para tratamento de águas residuais com contaminantes emergentes, tendo por base o uso de ozono e a biofiltração, utilizando a ‘corbicula fluminea’”, revela a UC.

“Os contaminantes emergentes, tais como fármacos, pesticidas, e produtos de higiene pessoal, entre outros, são compostos químicos bastante complexos, e os atuais métodos usados nas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) não são eficazes na sua remoção”, afirma a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O método proposto pelo investigador João Gomes, do Departamento de Engenharia Química da FCTUC, recorre ao ozono fotocatalítico, ou seja, “ozono associado a um catalisador (que acelera as reações químicas) e luz”, explicita a Faculdade.

Neste caso, o investigador utilizou vários catalisadores, entre os quais rochas vulcânicas provenientes dos Açores.

“Caracterizámos as amostras das pedras e verificámos que apresentavam propriedades com grande potencial para, em conjunto com uma pequena quantidade de ozono, degradar contaminantes tóxicos que não são removidos eficazmente pelos processos convencionais de tratamento de água”, explica, citado pela FCTUC, João Gomes.