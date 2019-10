"Temos que seguir o caminho da pressão e a pressão tem que subir, tem que ser ascendente, contundente e sustentada até a vitória", frisou.

Por outro lado, recordou que o presidente do parlamento tem insistido na importância de a oposição permanecer unida para que a Venezuela seja definitivamente livre.

O novo Fator Alternativo da Frente Ampla Venezuela Livre (FAVL) está composto pelo Movimento Democracia e Inclusão, Força Liberal, Bandera Roja, Nuvipa, Ponte, Movimento Republicano, Mover-se, Unidade Noe, Unidos pela Venezuela, Vanguarda Popular, Esquerda Democrática, MPAD, Parline, Tizón Anzoátegui, GuajiraVen e Aprisal.

A aliança opositora Frente Ampla Venezuela Livre foi criada a 8 de março de 2018 pela extinta Mesa de Unidade Democrática (MUD).

A crise política na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando o presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó, jurou assumir, publicamente, as funções de presidente interino do país até conseguir "o cessar da usurpação presidencial, um governo de transição e eleições livres e transparentes" no país.