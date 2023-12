A notícia foi avançada pelo jornal francês Le Figaro, e confirmada pelo Palácio.

Para já ainda não se sabe se foi uma ameaça real e se havia alguma bomba dentro do edifício. O Palácio, que fica nos arredores de Paris, está neste momento a levar a cabo todas as verificações de segurança, como revelou no X (antigo Twitter).

Na publicação lê-se: "Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes está a evacuar os visitantes e reabrirá assim que as verificações forem realizadas"