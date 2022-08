No Craven Cottage, em Londres, os vice-campeões ingleses apresentaram-se aquém do esperado na ronda inaugural, chegando ao intervalo em desvantagem, face à cabeçada certeira do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 32 minutos.

No segundo tempo, os ‘reds’, que antes do período de descanso viram o ex-jogador do FC Porto Luiz Díaz enviar uma bola ao poste, conseguiram repor a igualdade, quando o uruguaio Darwin Nuñez (64), que trocou o Benfica pelo Liverpool neste verão, ‘saltou’ do banco para, de calcanhar, corresponder da melhor maneira a um cruzamento de Salah.

Mitrovic, melhor marcador do Championship da temporada passada, iria voltar a bater Alisson, mas, desta vez, da marca do castigo máximo, aos 72 minutos, uma vantagem que os recém-promovidos ao principal escalão não conseguiram segurar, por culpa do encosto de Salah (80), servido de forma, aparentemente, involuntária por Darwin.

O avançado contratado ao Benfica tornou-se no terceiro jogador vindo do ‘banco’ a marcar e a assistir no jogo de estreia na Premier League, depois de Sergio Agüero (2011/12) e Alvaro Morata (2017/18).

Na equipa londrina, o médio luso João Palhinha (ex-Sporting) alinhou de início, enquanto no emblema de Merseyside Fábio Carvalho, que há poucos meses deixou, precisamente, os ‘cottagers’, foi lançado na segunda parte. Já Diogo Jota ficou de fora devido a lesão.

O Liverpool, que no período de descontos ainda teve outra bola no ferro, pelo capitão Jordan Henderson, iniciou a partida com seis jogadores com 30 ou mais anos – Van Dijk, Matip, Thiago Alcântara, Henderson, Salah e Firmino -, algo que não acontecia desde fevereiro de 1994, na altura contra o Southampton.