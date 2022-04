O chefe de Estado francês avançou com os detalhes do fornecimento militar a Kiev durante uma entrevista ao jornal Ouest France.

Questionado sobre se os europeus deveriam ajudar a Ucrânia com armamento pesado, Macron referiu que não pretende interferir com a política de cada um, mas ao mesmo tempo sublinhou que existe muita coordenação e que discutiu a matéria, esta semana, com o chanceler alemão Olaf Scholz.

Macron realçou que a França já está a entregar “equipamentos importantes”, especificando o fornecimento de canhões autopropulsados Caesar e os mísseis antitanque Milan, entre outro tipo de armamento, embora não tenha adiantado números ou outros detalhes.

“Acho que temos que continuar este caminho. Sempre com a linha vermelha de não nos convertermos em beligerantes”, acrescentou.

O sistema Caesar consiste num veículo todo-o-terreno, equipado com um canhão de 155 milímetros capaz de atingir um alvo a 40 quilómetros de distância.

A França utilizou este equipamento em operações no Afeganistão, Iraque e Sahel e exportou-o para sete países.

Segundo fontes francesas citadas pelo Ouest France, uma dezena destes sistemas do seu Exército vão ser enviados para a Ucrânia, o que permitirá acelerar a modernização da artilharia daquele país.

Já quanto aos mísseis antitanque de Milan, desenvolvidos pela indústria militar francesa e alemã, o Le Monde tinha noticiado em 09 de março que a França tinha cedido “várias dúzias”, entre 28 de fevereiro e 03 de março.