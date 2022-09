“É a despedida dos meus sonhos, terminar a carreira da forma que sempre quis”, informou Ruiz, através do site do Alajuelense, numa alusão ao jogo entre o clube do seu coração e o Twente, no qual viveu os melhores momentos da carreira.

A equipa neerlandesa realizará um estágio na Costa Rica, entre 12 e 22 de dezembro, aproveitando a pausa devido ao Mundial Qatar2022, estágio esse durante o qual irá defrontar o Alajuelense, no estádio Alejandro Morera Soto, pertencente ao clube, em 17 de dezembro, no jogo de despedida de Ruiz.

O anúncio dessa despedida tinha sido feito no início deste ano, para data posterior ao Mundial2022, em que a seleção da Costa Rica vai participar, sendo que Bryan Ruiz tem vaga garantida nos ‘ticos’, conforme já informou o selecionador Luís Fernando Suárez.

Bryan Ruiz, de 37 anos, foi formado no Alajuelense, mas ainda muito jovem partiu para o Gent, da Bélgica, de onde se transferiu para o Twente.

Na formação neerlandesa jogou entre 2009 e 2012, registando um recorde de 97 jogos disputados, um título de campeão dos Países Baixos, em 2010, duas Supertaças, em 2010 e 2011, e uma Taça, em 2011.

Ao serviço do Twente disputou a Liga dos Campeões, mas sairia para o Fulham, de Inglaterra, a que se seguiria o regresso ao futebol neerlandês, para o PSV Eindhoven, a transferência para o Sporting e para o Santos, do Brasil, antes de regressar ao Alajuelense, em 2020, depois de 14 anos a jogar no estrangeiro.

O extremo representou o Sporting entre 2015 e 2018, participando em 121 partidas e marcando 18 golos pelos ‘leões’, ao serviço dos quais conquistou uma Supertaça, em 2015.

Ruiz é considerado uma das lendas do futebol na Costa Rica, por cuja seleção fez 144 jogos, tendo participado nos Mundiais de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia, estando agora prestes a embarcar para o Qatar2022.