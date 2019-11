Segundo um documento distribuído na Concertação Social, o Governo sublinha que a manutenção do poder de compra e os ganhos de produtividade estimados "requerem aumentos anuais dos salários nominais até 3,2% em 2023".

As previsões atuais "apontam para crescimentos salariais ligeiramente acima do crescimento da inflação e da produtividade", destaca o executivo.

O Governo aponta valores de 2,7% para 2020, de 2,9% para 2021 e 2022 e de 3,2% para 2023.

À saída da reunião da Concertação Social, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Siza Vieira, explicou que os números apontados pelo Governo são "estimativas" para a produtividade e inflação e por isso poderão não corresponder à realidade.

O objetivo do Governo é que os salários cresçam acima da soma da inflação e da produtividade, mas "é evidente que, se a economia crescer menos, se calhar os salários não crescerão tanto", já se a economia crescer mais, devem ser criadas "condições para que os salários cresçam mais", afirmou o ministro.

Questionado sobre se será ou não criado um referencial para os aumentos dos salários no privado, Siza Vieira apontou que "mais do que ter um referencial fixo, idêntico para todos os setores, e para valer por quatro anos, é preciso encontrar metodologias para que as empresas, as associação patronais, os sindicatos, na negociação coletiva, em cada ano, possam ter um objetivo e um referencial".