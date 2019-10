Segundo Jorge Rebelo de Almeida, trata-se de dois hotéis com os quais o Vila Galé quer reforçar a oferta do projeto turístico e agrícola que o grupo tem numa propriedade no concelho de Beja.

Os dois hotéis "estão em fase de aprovação", junto da Câmara de Beja e de outras entidades, disse, referindo que o grupo espera "chegar ao final do ano com os projetos aprovados para os pôr em execução no próximo ano".

"As contas" relativas aos investimentos necessários para construção dos dois hotéis "ainda não estão feitas", afirmou, estimando, no entanto, que o hotel para casais poderá implicar um investimento de sete milhões de euros e o hotel para crianças 15 milhões de euros.

Na propriedade, com 1.620 hectares e composta por várias herdades, o grupo tem o hotel rural Vila Galé Clube de Campo e a empresa Casa Santa Vitória, que produz e comercializa vinhos e azeites e tem 127 hectares de vinha e uma adega e cerca de 200 hectares de olival e um lagar de azeite, que foi hoje inaugurado.