“É chamar à atenção para aqueles 'portugais' esquecidos, muitas vezes não são desconhecidos, são conhecidos mas esquecidos e que são tão ou mais importantes do que os 'portugais' metropolitanos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República falava aos jornalistas no sábado à noite, após um concerto da Banda do Exército, no jardim da avenida da Liberdade, em Portalegre, integrado nas comemorações do 10 de Junho, que este ano decorrem naquela cidade e em Cabo Verde.

Entre abraços e as já tradicionais 'selfies' com os populares, o chefe de Estado considerou ainda “uma boa notícia” o avanço da construção da Barragem do Pisão, no concelho do Crato, um projeto hidráulico de fins múltiplos.

“Há uma boa noticia para já, que é a barragem (Barragem do Pisão) que vai arrancar. Se for assim ao mesmo ritmo quer dizer que se está finalmente a olhar para aquilo que normalmente se chama os interiores ou o interior”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou ainda as atividades militares complementares que estão a decorrer em Portalegre, integradas nas comemorações do 10 de junho, fez questão de sublinhar a forma “calorosa” com que foi recebido pelos populares.

“Muito calorosa, há aqui uma vibração muito patriótica e foi uma noite, eu tive essa felicidade de partilhar com Exercito português e com povo de Portalegre, daquilo que já não é o começo, que começou ontem (sexta-feira), mas que é a continuação da celebração do 10 de Junho que prosseguirá amanhã (sábado) e que revela que o 10 de Julho talvez devesse ter regressado a Portalegre sem esperar 41 anos”, disse.

Além de sublinhar a “grande adesão” dos populares às atividades militares, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou ainda no ar que podem vir a surgir “surpresas” no decorrer das comemorações.