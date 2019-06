“Foi excecional, porque se sente que os portalegrenses e as portalegrenses querem ficar mais próximo dos outros 'portugais' e o 10 de Junho não pode acabar por hoje. Foi muito caloroso”, disse.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas em Portalegre, antes de partir para Cabo Verde, onde hoje e na terça-feira vão prosseguir as comemorações do 10 de Junho, enalteceu ainda o discurso “irreverente” do presidente das Comemorações do Dia de Portugal em 2019, João Miguel Tavares

“Foi muito bom, foi aquilo que eu previa, foi para isso que foi convidado. É uma voz nova, é uma nova geração e uma geração irreverente, uma voz irreverente, é isso que precisamos”, defendeu.