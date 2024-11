De acordo com fontes policiais e de saúde, citadas pela agência de notícias espanhola Efe, os migrantes usaram o quebra-mar fronteiriço do Tarajal, que separa a Espanha do Marrocos.

Na sexta-feira foi registada a entrada de nove menores e um adulto e no sábado, chegaram a Ceuta 28 pessoas, das quais 23 eram menores. No domingo, foi a vez de mais três adultos e três menores.

Os migrantes entraram no mar aproveitando o mau tempo, com ondas fortes e um vento de mais de 30 quilómetros por hora, que costuma ser usado por estas pessoas para tentarem nadar até Ceuta apesar do risco da viagem.

Dois agentes da polícia nacional espanhola saltaram para o mar para resgatar da água dois dos migrantes marroquinos que tentavam chegar à praia de Tarajal.

Os acontecimentos aconteceram cera das 11:15 da passada sexta-feira, quando os dois migrantes foram vistos pelas câmaras de segurança na fronteira de Tarajal em direção à praia.

As ondas intensas, com vento forte de leste, fizeram com que os dois jovens tivessem sérias dificuldades em manter-se à tona.

A patrulha policial na zona apercebeu-se da complicada situação dos migrantes, pelo que dois agentes, fardados, saltaram ao mar para os salvar do afogamento.

Os restantes migrantes gozavam de boa saúde, embora alguns deles tivessem chegado muito exaustos devido à dificuldade de entrada.

Todos foram transferidos para o Centro de Permanência Temporária de Imigrantes (CETI) – que mantém a sua ocupação acima limite, com mais de 700 pessoas, apesar de estar habilitado para 512 vagas – e para os centros de acolhimento de menores.