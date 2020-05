A secretaria de Estado das Telecomunicações Infraestruturas Digital anunciou que, devido à evolução favorável da situação, é retomado o procedimento é retomado ao ritmo da situação sanitária, informaram fontes governamentais citadas pela Efe.

O Governo espanhol anunciou em 30 de março que tinha comunicado à Comissão Europeia que, devido à pandemia, adiava a data final para o segundo dividendo digital (libertação da frequência de 700 Mhz para o desenvolvimento das redes de quinta geração móvel 5G), que estava prevista para antes de 30 de junho para toda a União Europeia (UE).

A interrupção da migração da faixa da TDT afetou as datas do leilão para aquela frequência, que Madrid espera agora que se realize no outono, tal como anunciou recentemente a ministra dos Assuntos Económicos e da Transformação Digital, Nadia Calviño.

A partir de 1 de junho, os municípios que estejam pelo menos na fase II do processo de migração poderão avançar com a libertação da faixa.

Os profissionais responsáveis pelo processo deverão adotar medidas de prevenção para a covid-19.