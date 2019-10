5G: Impugnação pela Altice não põe em causa migração da TDT, diz Presidente Anacom

Hoje, à Lusa, o presidente da Anacom acrescentou que a autoridade está "à espera do calendário detalhado" que a Altice lhe irá apresentar, "de forma a que no final de junho do próximo ano esteja concluído o processo de migração".

Sobre as reiteradas críticas por parte da Altice sobre o calendário de implementação da migração, João Cadete de Matos referiu que "a Anacom está a cumprir o calendário europeu, que determina que o processo de migração deva estar concluído até junho de 2020".

João Cadete de Matos criticou ainda a Altice por ter defendido a derrogação do prazo, dizendo "que esta migração em vez de ocorrer no primeiro semestre do ano [2020], deveria apenas acontecer daqui a dois anos, apenas em 2022".

"Nós temos cumprido o calendário a que nos propusemos, e que a Comissão Europeia aconselhou, e portanto é agora difícil de entender que a empresa Altice, que defendeu a derrogação, venha dizer que o processo, de alguma forma, está atrasado".

O presidente da Anacom garantiu que o processo "não está atrasado", e que "durante os primeiros meses houve um grupo de trabalho técnico que esteve a programar as operações que vão acontecer, e tudo irá decorrer dentro da normalidade".

A Anacom anunciou em 08 de outubro que aprovou o plano de desenvolvimento da migração da rede TDT para libertar a faixa dos 700 MHz e o respetivo calendário a ser cumprido pela Meo, e que compreende "a realização de um teste piloto, no dia 27 de novembro, que consiste na alteração do emissor de Odivelas Centro, que passará do canal 56 para o canal 35".