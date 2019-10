João Cotrim de Figueiredo avança a primeira proposta que fará quando chegar à Assembleia da República, apresenta soluções para três dos problemas que identifica no país e explica por que motivo defende a privatização da Caixa Geral de Depósitos, da RTP e da TAP. O deputado do Iniciativa Liberal eleito no passado domingo, esteve à conversa com Isabel Tavares. Leia a entrevista completa amanhã no SAPO 24.

