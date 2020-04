"Devíamos estar todos a festejar estarmos a envelhecer e a pensar como aproveitar a conquista de mais anos de vida e não a angustiar-nos". É assim que Maria João Valente Rosa, professora e autora de "Um Tempo sem Idades" começa por se referir às ideias que propõe discutir no seu mais recente livro.

A discussão gira em torno de algumas ideias-chave e de um preconceito chamado idade, algo que a Maria João não deixa de enfatizar em vários momentos da conversa que teve com o SAPO24. "Que idade é que tens? A idade cronológica marca de uma forma terrível, é tempo de mudar", afirma.

Mudar, porquê? Por várias razões, a primeira que vale a pena olhar vai ao encontro do senso comum sendo legitimada pela ciência: a idade é algo democrático, passa por todos, mas não envelhecemos todos da mesma maneira. "Cada indivíduo tem múltiplas idades, a cronológica, a biológica, a psicológica, mas parece que para a sociedade só há uma que conta que é a cronológica".

O aumento da esperança de vida é uma das evidências científicas que permitem questionar, de forma objetiva, a ideia da idade como um parâmetro rígido. "Em 1960, uma pessoa com 65 anos tinha uma esperança de vida de 14 anos. Atualmente, é aos 72 anos que tem 14 anos de esperança de vida - houve um "bónus" de 7 anos", ilustra Maria João Valente Rosa.

Do Japão a Espanha, repensa-se a ideia de velhice

A organização mais comum das faixas etárias foi criada após a segunda guerra mundial pelas Nações Unidas que adotaram a divisão da população em três grandes grupos etários (0-14 anos, 15-64 e 65 e mais).

De então para cá, fruto da ciência e das melhores condições de vida, a esperança de vida aumentou, o que a par com outros fatores demográficos, como a redução da mortalidade infantil, mas também da taxa de natalidade, aumentou o número de pessoas acima dos 65 anos anos, por um lado, e também o seu peso percentual em várias sociedades, nomeadamente na Europa, mas também na Ásia, onde se destaca o caso do Japão (o país mais envelhecido do mundo).

Uma das decisões tomadas precisamente no Japão passou por pedir, em 2013, apoio a especialistas em envelhecimento de forma a caracterizar as populações mais velhas. Concluíram, cinco anos mais tarde, alguns dados interessantes, nomeadamente que os japoneses que atualmente têm entre os 75 e 79 anos se assemelham a quem tinha entre 65 e 69 anos há 20 anos. O que levou à proposta de um novo patamar de velhice, a partir dos 75 anos, criando um novo escalão, de pré-velhice, entre os 65 e os 74 anos de idade; e outro de super-velhice para o grupo com mais de 90 anos de idade.

Em Espanha, este debate também foi proposto por nomes como Antonio Abellán, investigador do Departamento de População do CSIC e responsável do site Aging in Network, que em conjunto com outros demógrafos propõe, segundo explica este artigo, "que a entrada na velhice seja marcada por um limite móvel vinculado à esperança de vida , de modo que ser ou não ser idoso não dependa da idade cronológica, na data que aparece no bilhete de identidade, mas na idade prospectiva, dos anos que, teoricamente, uma pessoa ainda tem para viver".

Segundo um estudo da consultora Euromonitor International, publicado em 2019, Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os cinco países do mundo com mais idosos do mundo - sendo que Portugal entrou pela primeira vez neste ranking, substituindo a Alemanha na quinta posição.