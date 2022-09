No início de agosto, o Cardeal Patriarca de Lisboa foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano, a propósito das suspeitas de abusos de menores na igreja em Portugal.

Esta quinta-feira, questionado pela RTP sobre se a viagem se deveu a um pedido de renúncia, D. Manuel Clemente voltou apenas a referir o diálogo com o pontífice.

"Eu fui a Roma porque achei que o Papa Francisco devia saber diretamente por mim aquilo que se dizia e acontecia em Portugal e que era publicado", explicou D. Manuel Clemente.

"Da parte do Papa encontrei a melhor compreensão. Ele está completamente à vontade, quer para manter, quer para mudar. É essa a sua função. Da minha parte, fiz o que tinha a fazer", acrescentou.

Segundo o Cardeal Patriarca, Francisco recebeu-o "benevolamente" e escutou-o com "atenção". Foi ainda entregue ao Papa a Carta Aberta que explica os acontecimentos em Portugal.

D. Manuel Clemente lembrou também que o Papa o acolheu no último Consistório, no final de agosto, "com a mesma simpatia". "Enquanto quiser, cá estou", afirmou.