O Conselho Consultivo das Academias Europeias de Ciências, no qual Portugal está representado pela Academia de Ciências de Lisboa, entende que a União Europeia "deve rever a definição de OGM", desconsiderando os organismos (plantas) com genoma editado, a menos que contenham ADN (material genético) de outras espécies.

O EASAC recorda que a classificação de OGM exclui as "plantas modificadas com métodos convencionais de reprodução".

A entidade científica considera que a classificação adotada para os OGM deve igualmente excluir "combinações de informações genéticas que também podem ocorrer na natureza ou por métodos convencionais de reprodução".

Para o EASAC, a União Europeia "deve desenvolver um novo quadro jurídico que regule a característica e/ou o produto da planta e não a tecnologia usada no desenvolvimento desse produto".

"A avaliação da segurança deve aferir se os novos atributos da planta podem representar um risco para o meio ambiente e para a saúde humana, independentemente da tecnologia de melhoramento utilizada", defendem as academias europeias de ciências, citadas no comunicado do CiB.

O EASAC argumenta que as novas técnicas de edição genómica de plantas "apresentam um enorme potencial para melhorar a saúde pública global", perante os desafios de "oferecer segurança alimentar e nutricional para todos, combater a desigualdade social e mitigar os efeitos das alterações climáticas".

Citando as recomendações feitas pelas três academias científicas alemãs, o EASAC destaca como exemplos benéficos – para a saúde e o ambiente - de culturas agrícolas produzidas com técnicas de edição do genoma, algumas já comercializáveis, a soja com ácidos gordos mais saudáveis, o trigo com redução de glúten, batatas com vida útil mais longa, arroz resistente a bactérias, variedades de uvas resistentes a fungos, cacau, milho e trigo tolerantes à seca.

O EASAC exorta a Comissão Europeia a "reafirmar o seu apoio" aos "ensaios de campo" e à investigação sobre "as consequências (sociais, económicas, ambientais, éticas e para a saúde) de produtos e cenários de aplicação de novos métodos moleculares", para potenciar "ferramentas para futuras inovações nas práticas agrícolas".