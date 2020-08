Descrevendo aquelas duas ilhas do grupo central como as “situações mais críticas no abastecimento de água”, o secretário regional referiu a necessidade de “reforçar o investimento” nos “próximos anos” em São Jorge e Pico para a criação de lagoas artificiais.

“Em termos de abastecimento é esse o esforço que temos de continuar a fazer e que também terá de ser feito no próximo quadro [comunitário], que é reforçar a capacidade de armazenamento de água, porque os verões estão a ser atípicos”, frisou.

João Ponte disse ser “natural” que o abastecimento de água fique numa situação “mais complicada” nos próximos dias devido à previsão de falta de chuva, mas destacou que nas ilhas de São Miguel e Terceira “não haverá, à partida, situações críticas”: “julgo que vamos conseguir aguentar o verão”, prosseguiu.

No âmbito da reunião com a Associação Agrícola, o secretário avançou que 25% dos jovens que entraram no setor agrícola na última legislatura foram afetos à área da “diversificação” agrícola (floricultura, horticultura, fruticultura, viticultura).

João Ponte também realçou que já abiram as candidaturas, até final de novembro, do programa da cessação da atividade agrícola, um “diploma importante” na “reestruturação do setor do leite”.

Na ocasião, o presidente da Associação Agrícola de São Miguel realçou a importância do programa de reconversão da atividade dos agricultores, que promove a passagem da produção de leite para a de carne.

Jorge Rita registou que na região se fez uma “reestruturação digna” do setor agrícola, apesar da adesão à reconversão ter ficado “aquém das expectativas” na ilha São Miguel, ao contrário do que se verificou, por exemplo, na Terceira e na Graciosa.

O dirigente associativo apontou ainda a “falta de mão-de-obra qualificada” com um “grande 'handicap' [lacuna]" na agricultura regional.