Segundo uma nota do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), às 10:53 (mais uma hora em Lisboa) desta segunda-feira "foi registado um evento com magnitude 2,4 (Richter)" com epicentro a cerca de quatro quilómetros a oés-noroeste de Furnas, na ilha de S. Miguel.

A mesma fonte indica que "o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia das Furnas (concelho da Povoação)".

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação", acrescenta.

O IPMA, por seu lado, diz que o sismo terá tido uma magnitude de 2,3.