O Governo dos Açores pretende apostar na captação de água de ribeiras com caudal permanente para reforçar o abastecimento à lavoura e assim garantir a sustentabilidade futura do setor, anunciou esta segunda-feira o secretário regional da Agricultura e Florestas.

“Estamos concentrados em encontrar pontos de abastecimento de água de ribeiras com caudal permanente, como é o caso da Ribeira da Alegria, na freguesia das Furnas, cujo caudal servirá para reforçar o abastecimento do complexo da Lagoa das Contendas”, disse João Ponte, à margem da operação de reforço do abastecimento de água nesta lagoa, no concelho de Vila Franca do Campo, ilha de São Miguel.

Na quarta-feira, o secretário regional da Agricultura anunciou o reforço do abastecimento de água em “alguns pontos estratégicos” da rede de reservatórios de explorações agrícolas de São Miguel e em dois sistemas integrados daquela ilha para colmatar a carência de água devido à seca.

O titular pela pasta da Agricultura, citado numa nota do executivo açoriano, acrescentou hoje que, “a médio e longo prazo, o executivo açoriano vai concentrar-se em encontrar linhas de água com caudais permanentes, de modo a evitar que estas águas vão parar ao mar, desviando-as para complexos de armazenamento de água, como é o caso das lagoas das Contendas ou do Caldeirão, em São Miguel”.

João Ponte referiu que “só a ilha de São Miguel concentra 45% do total dos animais existentes na região e tem apenas 15% da capacidade de armazenamento existente no arquipélago”.

O governante adiantou ainda que o Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA) está “a trabalhar também para construir mais uma célula para armazenamento de água na Lagoa das Contendas”, inaugurada em 2014, e que abrange quase oito mil hectares nos concelhos de Vila Franca do Campo, Ribeira Grande e Povoação.

Além disso, “desde a semana passada, os Bombeiros da Ribeira Grande já abasteceram a Lagoa das Contendas com cerca de 500 mil litros de água, uma operação que irá continuar enquanto se justificar devido à falta de chuva”, salienta ainda a nota.

Além das Contendas, IROA está também a reforçar o abastecimento de água na zona do Carvão, em Ponta Delgada, e no reservatório dos Barreiros, na Maia.

João Ponte referiu que ainda esta semana vai reunir-se com os principais agentes do setor agrícola da Terceira para avaliar a situação da seca também naquela ilha.