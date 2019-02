Como a defesa não prescindiu da sua presença em audiência, um coletivo de juízes do tribunal de São João Novo, no Porto, decidiu adiar o início do julgamento para 08 de julho.

O tribunal decidiu também pedir uma perícia psiquiátrica de perturbação de personalidade para aferir se o arguido é ou não imputável e a sua perigosidade.

Os factos do processo remontam aos meses de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018 e a juíza alvo das represálias exercia numa instância de Família e Menores da Comarca de Porto-Este.

Nessa qualidade, decidiu que o homem, de 45 anos de idade, devia deixar de ver o filho temporariamente, tendo em conta os comportamentos agressivos que estava a revelar e que obrigavam mesmo a acompanhamento em consultas de psiquiatria.