O alerta para o atropelamento, que aconteceu “fora da estação”, foi dado pelas 15:54, adiantou uma fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil.

A via esteve interrompida nos dois sentidos, mas a circulação foi restabelecida faseadamente e, neste momento, já se encontra “normalizada”, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram nove viaturas e 19 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Azambuja, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira, a GNR da Azambuja e elementos da Proteção Civil do município da Azambuja.