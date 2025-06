A transportadora lembrou que os santos, nomeadamente o Santo António e o São João, “atraem milhares de pessoas às cidades de Lisboa, Porto, Gaia e Braga”.

Por isso, e “para permitir deslocações de forma sustentável, prática e segura para as típicas festas e arraiais” a operadora “vai realizar comboios especiais e reforçar a oferta regular para estas quatro localidades”, sendo que “ao todo, serão disponibilizados mais de 50 mil lugares extra”.

A CP detalhou que, para dar resposta a quem vai às festas de Santo António, “que atingem o ponto alto na noite de 12 de junho, com o desfile das marchas populares na Avenida da Liberdade”, em Lisboa, irá reforçar a oferta regular da Linha de Sintra, a partir das 19:00 e durante toda a madrugada.

Segundo a transportadora, “haverá ainda 14 comboios especiais, durante a madrugada de 13 de junho, nas Linhas de Azambuja (Santa Apolónia-Azambuja), Cascais (Cais do Sodré-Cascais) e Linha de Sintra (Rossio-Sintra)”, sendo que “no total, este reforço corresponde a mais 21.000 lugares extra face à oferta regular”.

Por outro lado, indicou, quem quiser ir às Festas de São João, “cujas noite de 23 e madrugada de 24 de junho arrastam milhares às cidades do Porto, Gaia e Braga para os concertos e fogos de artifício, terá acesso a mais lugares nos serviços regulares dos Urbanos do Porto”, bem como comboios especiais, “somando-se mais 31.000 lugares face à oferta normal”.

A CP assegurou que, com esta oferta, “mantém o compromisso com a promoção da mobilidade sustentável”, permitindo, ainda, “maior facilidade de acesso a estes eventos, com mais horários e possibilidades de regresso a casa, com segurança”.