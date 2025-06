O atleta do Benfica abriu da melhor forma a época ao ar livre, depois da medalha de bronze nos Europeus e do quarto lugar nos Mundiais em pista coberta, nos 1.500 metros, e triunfou hoje com a marca de 3.48,25 minutos.

O anterior recorde era de Rui Silva, com os 3.49,50 minutos, conseguidos em Roma há quase 23 anos, em 12 de julho de 2002.

Nader superou o jovem australiano Cameron Myers, atleta de 19 anos, que cortou a meta em 3.48,87.

No final da corrida, Nader disse “estar muito feliz por ganhar tão facilmente”: “Foi uma grande corrida e o objetivo esta noite era bater o recorde nacional, por isso trabalho feito”.

“A pista de Oslo é lindíssima e as pessoas aqui são incríveis. Esta é a minha primeira corrida da temporada e depois irei para Espanha para uma corrida de 800 metros e depois para Ostrava. Estou confiante de que posso ter um bom desempenho em Tóquio [nos Mundiais] e estou muito entusiasmado com a época que se avizinha. Este é apenas o início, para mim, por isso é muito emocionante”, disse ainda.

Em Oslo, competiu também outro português, Pedro Pichardo, o campeão olímpico em Tóquio2020 e prata em Paris2024, que terminou em segundo lugar no concurso do triplo salto.

Pichardo abriu com 17,03 metros, depois melhorou para 17,06, fez um salto nulo e no quarto ensaio alcançou os 16,87 metros. Depois, prescindiu dos dois últimos saltos.

O vencedor foi o jamaicano Jordan Scott, com 17,34 metros, recorde pessoal.