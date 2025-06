Lourenço Seruya junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 25 de junho, desta vez uma quarta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Morte nas Caves", o seu mais recente livro, publicado pela Porto Editora.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Neste que é o seu quinto livro, o escritor oferece-nos um policial cheio de surpresas e reviravoltas, que nos deixa a adivinhar até ao fim quem terá cometido o crime.

Lourenço Seruya retoma, nesta obra, a saga do inspetor Bruno Saraiva, que já figurava no seu anterior livro, "Crime na Aldeia". Depois de Coimbra, o protagonista muda-se para o Porto, onde mal tem tempo para se adaptar a uma nova realidade e a uma nova equipa: é de imediato chamado a investigar a morte de Rodrigo Bessa Alves, membro de um dos mais poderosos grupos empresariais do país.

Com o seu estilo característico, Lourenço Seruya constrói uma trama que explora os recantos mais obscuros da natureza humana, mantendo o leitor em constante tensão até à última página.

Lourenço Seruya nasceu em Lisboa, em 1992. Concluiu em 2015 o Curso de Formação de Atores da ACT – Escola de Atores e trabalha há mais de dez anos em teatro, televisão e cinema. Paralelamente à representação, é professor de Expressão Dramática e orienta formações de team building para empresas através do Teatro em Equipa.

Estreou-se na literatura policial com "A Mão que Mata", ao qual se seguiram "A Maldição", "Crime na Quinta das Lágrimas" e "Crime na Aldeia". No seguimento da sua atividade enquanto escritor, dá aulas de Escrita Criativa.