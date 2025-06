Criado há seis anos, o evento cresceu e tornou-se num dos mais impactantes da cidade de Faro, convidando o público a descobrir arte e performance a partir das janelas de edifícios icónicos. Em 2025, a sua expansão para território espanhol marcou o início de uma nova fase, agora consolidada com a adoção do nome “Ventus” em ambas as geografias.

Mais do que uma simples mudança de identidade, “Ventus” representa o alargamento do compromisso artístico do projeto, que passa a integrar expressões culturais mais diversas e inovadoras. O objetivo continua a ser o mesmo: valorizar a arte contemporânea e o património arquitetónico da cidade, através de atuações que se desenrolam nas janelas do centro histórico.

A sétima edição portuguesa do festival traz ainda uma novidade tecnológica: uma aplicação móvel interativa que permite aos visitantes aceder ao programa completo, consultar informação sobre os edifícios, artistas e locais turísticos próximos, e reviver as atuações através de um arquivo artístico digital com transmissões em streaming.

Organizado pela Inala Producciones e pela Associação Cultural Sopro de Vista, o evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro, da CCDR – unidade da cultura e, nesta edição, da Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro, que contribui para a seleção dos espaços e conteúdos integrados na aplicação.

Qual o Programa: