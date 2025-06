Portugal é apresentado no ‘site’ da iniciativa como uma nação acolhedora e inclusiva, ao ser considerado um dos países que mais respeita as pessoas LGBTI+.

A organização diz também que com a “crescente polarização política” em Portugal e na Europa, o evento assume uma importância ainda mais relevante.

O programa inclui concertos, performances, ‘workshops’, exposições de arte e outros eventos culturais.

Sob o lema “Proudly Yourselves”, o Europride 2025 apela para a celebração da autenticidade, da união e do amor. “É um lembrete de que toda a gente merece respeito, visibilidade e a liberdade de viver com orgulho, sem medo ou vergonha”, assume a organização.

“Num mundo de rápidas mudanças e desafios sociais, é mais importante do que nunca mantermo-nos unidos. O EuroPride 2025 será uma plataforma poderosa para amplificar as nossas vozes, celebrar as nossas identidades e defender os direitos humanos fundamentais para todos”, lê-se na apresentação do evento.

Os organizadores sublinham que Portugal tem feito “progressos notáveis” na promoção dos direitos das pessoas LGBTI+. O casamento entre pessoas do mesmo sexo está legalizado no país desde 2010.

“Através de um desfile vibrante, de discursos poderosos, de eventos culturais e da Conferência dos Direitos Humanos, o EuroPride 2025 irá amplificar as vozes que precisam de ser ouvidas, assegurando que o amor, a diversidade e a aceitação ocupam o lugar central”, promete a organização, que espera a participação no evento de milhares de pessoas de todo o mundo.

Um dos principais eventos é a tradicional marcha ‘Pride’, que vai começar no Saldanha e desfilar pela avenida da Liberdade até ao Terreiro do Paço, no dia 21.