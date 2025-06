Vasco Ribeiro, responsável de campanha do social-democrata Pedro Duarte à câmara do Porto, foi acusado esta sexta-feira de ter agredido Filipe Araújo, candidato independente à autarquia da cidade Invicta no festival Primavera Sound, da cidade Invicta.

O assessor confirmou o episódio, mas diz também ter sido agredido, revelando que irá apresentar, também ele, uma queixa nas autoridades.

"Na noite de ontem, entre concertos do Primavera Sound, Filipe Araújo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto e candidato independente à Presidência da Câmara Municipal do Porto pelo Movimento independente Fazer à Porto, foi vítima de agressões físicas por parte de Vasco Ribeiro - atual responsável de comunicação da candidatura de Pedro Duarte, do PSD. Num momento em que o país assiste, com preocupação, a um aumento de episódios de violência, não podemos normalizar este tipo de comportamento - sobretudo por parte de quem devia dar o exemplo. Durante o evento, Vasco Ribeiro aproximou-se de Filipe Araújo, iniciando uma conversa. De forma súbita e violenta, agarrou o candidato e desferiu-lhe um murro no rosto, seguido do lançamento de um copo. Como resultado da agressão, Filipe Araújo sofreu escoriações na cara”, lê-se no comunicado da candidatura de Filipe Araújo.

Vasco Ribeiro reagiu depois a este assunto, salientando também que o incidente nada teve a ver com as eleições autárquicas.

"Nego e repudio categoricamente a acusação que me é feita de agressão gratuita ao Eng. Filipe Araújo. O que ocorreu na noite anterior, e do qual não me orgulho, foi uma discussão acalorada em torno de um antigo assunto relacionado com a minha saída da Câmara Municipal do Porto, que degenerou em insultos e empurrões de parte a parte. Embora este episódio nada tenha a ver com a candidatura do Eng. Filipe Araújo e do Dr. Pedro Duarte, entendi, por sentido de responsabilidade, apresentar a minha demissão da direção de campanha", escreveu Vasco Ribeiro na rede social Facebook, salientando também que irá apresentar queixa contra Filipe Araújo.

"Mais informo que apresentarei queixa pelas agressões de que fui alvo. Tudo o resto não passa de uma vil tentativa de arrastar para a política aquilo que não é da política, mas sim da honra e da verticalidade com que sempre pautei a minha conduta", diz Vasco Ribeiro.

Também Pedro Duarte veio já a público repudiar este comportamento.

"Na sequência dos acontecimentos ocorridos esta quinta-feira à noite, no Festival Primavera Sound, e tornados públicos na manhã desta sexta-feira, venho, enquanto candidato à Câmara Municipal do Porto, afirmar de forma clara e inequívoca o meu total repúdio por qualquer forma de violência, física ou verbal, no espaço público ou privado.

A atitude do diretor de comunicação da minha campanha, Vasco Ribeiro, é indefensável e não reflete, de forma alguma, os valores que defendo nem a postura que quero para esta candidatura e sobretudo para a cidade. A violência nunca será uma forma legítima de resolver qualquer tipo de divergência.

O Dr. Vasco Ribeiro apresentou de imediato a sua demissão, colocando os interesses da candidatura e do debate democrático acima de quaisquer interesses pessoais. A sua saída foi aceite. Com este gesto, consideramos o assunto encerrado, com a devida seriedade e responsabilidade que a situação exige.

A nossa candidatura continuará o seu caminho com serenidade, respeito e com o foco absoluto na construção de um Porto mais justo, mais próximo e mais forte", disse Pedro Duarte.