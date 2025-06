O encontro está marcado para as 20h00 locais (1h00 de domingo em Lisboa) e terá como palco o Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, que a FIFA está com dificuldades em encher, apesar de já baixado várias vezes os preços dos ingressos.

A prova arranca também numa altura em quem proliferam os conflitos por todo o mundo, com os Estados Unidos a não serem exceção, com confrontos em Los Angeles, entre a população, critica com as políticas de imigração, e a polícia.

“A segurança é para nós uma prioridade absoluta”, garantiu o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em entrevista à AFP, garantindo que o organismo está a fazer tudo, em cooperação com as autoridades, “para que os adeptos possam assistir aos jogos em total segurança”.

Quanto à competição, Infantino diz que será “histórica”, como o Mundial de seleções de 1930, o primeiro de sempre, oferecendo oportunidades aos clubes de todo o mundo”, numa competição que espera seja jogada “em estádios cheios”.

O encontro inaugural conta para o Grupo A, do que também faz parte o FC Porto, que defronta no domingo os brasileiros do Palmeiras, orientados pelo português Abel Ferreira, pelas 18:00 locais (23:00 em Lisboa), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Na primeira edição da prova está também com o vice-campeão português Benfica, que está integrado no Grupo C e tem estreia marcada para domingo, frente aos argentinos do Boca Juniors, pelas 18:00 locais (23:00 em Lisboa), igualmente no Hard Rock Stadium.

O Mundial de clubes, alargado a 32 equipas, começa com uma fase de grupos, com os dois primeiros de cada um dos oito agrupamentos a seguir para os oitavos de final, que dão início à fase a eliminar, seguindo-se os quartos de final, as meias-finais e a final, em 13 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.