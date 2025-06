A medida foi tomada após o Irão ter ameaçado atacar as bases britânicas caso o Reino Unido ajudasse a interromper os ataques do regime de Teerão a Israel.

O Reino Unido já tem aeronaves da Royal Air Force (RAF) na região do Médio Oriente, mas mais serão enviadas, disse Starmer aos jornalistas britânicos que o acompanham numa viagem ao Canadá, onde participa na cimeira do G7 (grupo das sete maiores economias do mundo).

“Obviamente, essas são decisões operacionais e a situação está em andamento e evoluindo, portanto, não entrarei em detalhes precisos. Mas estamos a deslocar recursos para a região, incluindo aeronaves, para fornecer apoio de emergência em toda a região”, afirmou Starmer.

“A nossa mensagem consistente é a redução da escalada” no Médio Oriente, acrescentou.

Israel afirmou que o ataque contra o Irão na quinta-feira foi necessário antes que Teerão conseguisse construir uma arma nuclear ou que retaliasse com ondas de drones e mísseis balísticos.

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira, quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre as cidades de Telavive e Jerusalém, que mataram pelo menos três pessoas e deixaram dezenas de feridos.