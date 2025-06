“Durante a noite, a Força Aérea atacou dezenas de alvos, nomeadamente infraestruturas de mísseis terra-ar, no âmbito de uma operação destinada a destruir as capacidades de defesa aérea do regime na região de Teerão”, indicou o exército israelita em comunicado.

“Pela primeira vez desde o início da guerra, a mais de 1.500 quilómetros do território israelita, a Força Aérea atingiu instalações de defesa na região de Teerão”.

Israel iniciou na madrugada de sexta-feira uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares em que morreram 78 pessoas e 320 ficaram feridas, segundo a diplomacia iraniana.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre os céus das cidades de Telavive e Jerusalém.

As vagas de mísseis lançados pelo Irão contra Israel desde a noite de sexta-feira causaram pelo menos três mortos e dezenas de feridos, disse hoje o serviço de emergência israelita.