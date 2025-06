É sabido que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, aprecia vinho. Já por diversas vezes foi 'apanhado' a provar esta bebida do Deus Baco e desta feita voltou a ser...'apanhado' pelas câmeras a provar um vinho que, aparentemente, o encantou.

Na Feira Nacional de Agricultura, no stand da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, provou um vinho da região de Lisboa, concretamente do município da Lourinhã, e não foi poupado nos elogios.

"Muito, muito bom", disse Marcelo no stand da Adega da Arrocha.